Strage ferroviaria nel Torinese, indagato un 47enne foggiano

FOGGIA – L’inchiesta sull’incidente ferroviario a Brandizzo ha fatto un passo in avanti con l’iscrizione del cosiddetto “scorta-ditta” tra gli indagati. L’uomo, identificato come A. M., 47 anni, originario di Foggia ma residente in provincia di Torino, lavora per conto di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ed è responsabile di affiancare la squadra di operai.

Il suo compito era comunicare se fosse stato concesso o meno il permesso per iniziare i lavori sui binari o se il passaggio dei treni fosse autorizzato o meno.

L’indagato è uno dei due sopravvissuti alla tragica collisione ferroviaria. I pubblici ministeri di Ivrea hanno interrogato F. G., 29 anni, uno dei due macchinisti del treno coinvolto nell’incidente. L’altro macchinista, M. P., 52 anni, dovrebbe essere ascoltato in qualità di testimone. Le prime indagini sembrano escludere responsabilità da parte dei due macchinisti, poiché il convoglio è entrato in stazione con il semaforo verde, senza alcun avviso della presenza degli operai sui binari.

Tuttavia, emergono gravi violazioni delle procedure di sicurezza in relazione al momento immediatamente precedente all’incidente.

La Procura di Ivrea sta esaminando attentamente queste violazioni e sta cercando di stabilire se ci siano responsabilità in merito. Lo riporta casertanews.it.