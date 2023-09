Tragico incidente nel Foggiano, muore cantante 18enne

FOGGIA – Non ce l’ha fatta il motociclista di 18 anni coinvolto in un terribile incidente avvenuto nella notte nel centro abitato di San Severo. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Questa mattina, purtroppo, il suo cuore ha smesso di battere. Lo riporta Foggiatoday. La vittima è Angelo Carideo di San Severo ed era un cantante. Molti i messaggi di cordoglio che si susseguono in queste ore.

“Non è possibile che x festeggiare il tuo diciottesimo sia finita così, ti ho conosciuto a San Severo e fatto i complimenti per la tua bellissima voce e da mamma che sono posso solo dire che nn ci sono parole. Rip angelo bello”.

Ancora da chiarire la dinamica. Coinvolte due moto e un’auto. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia per i rilievi del caso. È stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato nella zona di via Mario Carli. Il giovane centauro è stato trasporto al Policlinico di Foggia e sottoposto a intervento. Troppo gravi i traumi riportati.