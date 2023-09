Uccisa a fucilate l’orsa Amarena: l’autore è stato identificato

L’AQUILA – Ieri sera l’orsa Amarena è stata colpita da una fucilata esplosa da un uomo alla periferia di San Benedetto dei Marsi, fuori dal Parco e dall’Area Contigua. Ne da notizia il Parco Nazionale sulla sua Pagina Facebook evidenziando come “sul posto sono prontamente intervenute le Guardie del Parco, in servizio di sorveglianza, vista l’area in cui Amarena era scesa coi suoi cuccioli.

Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita”.

Nel post si legge che “l’uomo è stato identificato dai Guardiaparco e poi sottoposto ai rilievi a cura dei Carabinieri della locale stazione, intervenuti a seguito della chiamata dei Guardiaparco”.

“L’episodio è un fatto gravissimo, che arreca un danno enorme alla popolazione che conta una sessantina di esemplari, colpendo una delle femmine più prolifiche della storia del Parco. Ovviamente non esistono motivazioni di nessuna ragione per giustificare l’episodio visto che Amarena, pur arrecando danni ad attività agricole e zootecniche, sempre e comunque indennizzati dal Parco anche fuori dai confini dell’Area Contigua, non aveva mai creato alcun tipo di problema all’uomo”, si legge nel post.

Parla l’uomo che ucciso Amarena: “Era nella mia proprietà”

Avrebbe sparato all’orsa perché l’ha trovata nella sua proprietà, ma non voleva ucciderla. Così ha dichiarato l’uomo fermato dai guardia parco per l’uccisione, di questa notte, di un plantigrado a San Benedetto dei Marsi, nell’aquilano. L’uomo avrebbe spiegato ai carabinieri della Marsica il suo gesto in questo modo e avrebbe dunque ammesso di aver sparato ad Amarena tra le orse più prolifere di quelle presenti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Suo fu il parto di 4 gemelli tra cui anche l’orso Carrito, conosciuto in tutta Italia per le sue scorribande, morto investito a gennaio scorso sulla strada statale 17 in Alto Sangro.

L’orsa, a quanto pare con radiocollare, sembra non aver mai recato fastidio alle comunità dell’area protetta che frequentava da sempre essendo un orso ‘confidente’ cioè un animale che si avvicina all’uomo senza problemi e ne prende anche il cibo. In questo periodo, spiegano gli esperti, gli orsi si preparano all’inverno e vanno alla ricerca spasmodica di cibo.

Nella storia dell’Orso bruno marsicano, specie a rischio estinzione, di cui rimangono poco più di una cinquantina di esemplari, non è da dimenticare l’uccisione a fucilate a Pettorano sul Gizio, sempre nell’aquilano, di un altro orso avvenuta a settembre 2014. L’uomo accusato di aver sparato all’animale fu processato e assolto in primo grado e il ricorso in secondo grado nel procedimento non fu ammesso. L’uomo comunque fu condannato al risarcimento del danno ai vari enti che si occupano di fauna selvatica e ambiente e che si costituirono parte civile nel processo penale che si svolse nel tribunale di Sulmona (L’Aquila).

Direttore Parco: “Allargare territori a misura d’orso”

“I territori a misura d’orso vanno allargati, abbiamo segnalazioni anche molto lontane dal parco”. Lo dice a LaPresse Luciano Sammanore, direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. “Abbiamo avuto segnalazioni di orsi anche in posti molto lontani dal parco – afferma – La presenza di un orso è sempre più impattante rispetto a quella di altri animali, ma le persone ha con gli orsi un rapporto sano e civile”.”Qui c’è una grande propensione e attenzione all’orso – aggiunge – ma occorre creare una cultura di rispetto della vita di tutti gli animali”.

Marsilio: “Uccisione orsa Amarena atto gravissimo”

“La notizia dell’uccisione a colpi di fucile dell’orsa Amarena rappresenta un atto gravissimo nei confronti dell’intera Regione che lascia dolore e rabbia per un gesto incomprensibile”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio sull’uccisione dell’orsa alla periferia di San Benedetto dei Marsi, nell’aquilano, fuori dal Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e dall’area contigua. “In tutti questi anni le comunità fuori e dentro ai parchi hanno sempre dimostrato di saper convivere con gli orsi senza mai interferire con le loro abitudini – ha aggiunto.

Mai un orso ha rappresentato in Abruzzo un qualunque pericolo per l’uomo, neanche quando si è trovato a frequentare i centri abitati” ha osservato Marsilio, secondo cui “l’atto violento compiuto nei confronti del plantigrado non ha alcuna giustificazione”.

Ora “confidiamo nelle indagini che sono state avviate dalle forze dell’ordine e dai vertici del parco, che hanno già individuato il responsabile, affinché la giustizia faccia il suo corso. Sono pronto a costituire la Regione come parte civile contro questo delinquente per tutelare l’immagine e l’onorabilità della nostra gente. Invito le comunità locali e tutti i turisti a continuare ad osservare tutte le norme prescritte affinché gli animali presenti sul territorio possano vivere indisturbati nel loro habitat”, ha concluso. Lo riporta l’agenzia Lapresse.