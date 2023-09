Vladimir Luxuria a Carapelle con lo spettacolo “Stasera ve la canto”

“È con immensa gioia e orgoglio che invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a un evento imperdibile che vede come protagonista una delle artiste più amate della nostra terra!

Uno spettacolo teatrale che ripercorre la vita di Vladimir, ma soprattutto demolisce tutti i luoghi comuni sulla transessualità e l’ideologia gender. Il tutto condito da brani musicali eseguiti dal vivo spaziando da Manu Chao e De André”.

Così gli organizzatori sullo spettacolo di Vladimir Luxuria a Carapelle il prossimo 12 settembre.



“‘Stasera ve le canto'” è uno spettacolo confidenziale ed intimo durante il quale interagisco spesso con il pubblico- ha detto Luxuria alla testata Recensito.it- è l’occasione per mettermi a nudo e raccontare il mio passato, confidando cose che non ho mai detto prima.

A differenza di “Si sdrai per favore” il mio precedente spettacolo, in cui proponevo una terapia di gruppo ad un pubblico di ‘pazienti’, stavolta la paziente sono io e mi confido con il pubblico. Perché-diciamoci la verità- il modo più comodo per parlare di se è raccontarsi, ma facendolo dallo psichiatra rischi che poi ti presenti la parcella, mentre a teatro è gratis…anzi, c’è anche qualcuno disposto a pagare per ascoltarti.

Cosa c’è di meglio? In “Stasera ve le canto” mi racconto con ironia, partendo dagli inizi -e quando dico inizi intendo proprio dal grembo materno, quando ero feto e si faceva l’ecografia per capire a che sesso sarei appartenuta- fino al momento in cui mi sono trasferita dalla mia città a Roma.

Tutto quello che la gente sa, ovvero i trascorsi da direttrice di Mucca Assassina, il Circolo Mario Mieli, la militanza politica, l’elezione in Parlamento e L’isola dei famosi non lo racconto, lasciando posto a ciò che c’è stato prima”.



Lo spettacolo a Carapelle martedì 12 settembre alle ore 20,30 in piazza Giovanni Paolo II .