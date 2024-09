MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Dal 27 al 30 settembre, a Monte Sant’Angelo, tornano i festeggiamenti in onore dell’Arcangelo Michele e nell’anno della Capitale della cultura della Puglia sarà una festa speciale per tutta la comunità, per tutto il territorio.

Siamo partiti con l’organizzazione.

Oggi vi presentiamo l’immagine ufficiale dell’edizione 2024, un’illustrazione originale realizzata anche quest’anno da Agenzia Scopro.

“La figura dell’Arcangelo è ripresa dalla statua che il 29 settembre esce in Processione per le vie della città.

L’immagine dell’Arcangelo è scomposta e sovrapposta creando un gioco di forme e colori.

In primo piano il viso angelico di San Michele con la sua corona.

Sullo sfondo ma ben evidenti le ali spiegate a protezione della città ed elemento fortemente caratterizzante il logo di Monte Sant’Angelo Capitale della cultura di Puglia.

L’immagine, infatti, presenta gli stessi colori del logo della Capitale, il rosso che si fonde con il blu creando il viola, colore della cultura”.

Lo riporta il Comitato “San Michele Arcangelo” – Monte Sant’Angelo.