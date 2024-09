La 100 km dell'Etna Extreme, conosciuta anche come "la corsa del vulcano", è una delle competizioni più ardue e spettacolari nel mondo

1 settembre 2024 – “Il Pirata c’è!”. Così ha esclamato Filippo Castriotta, ultramaratoneta originario di Manfredonia, meglio noto come “Il Pirata del Gargano“, dopo aver completato per la quinta volta consecutiva la 100 km dell’Etna Extreme, una delle gare più impegnative e suggestive nel panorama delle ultramaratone italiane. Con un tempo di 11 ore e 30 minuti, Castriotta ha conquistato la sesta posizione assoluta, un risultato che lo conferma tra i migliori atleti del settore.

La Gara: La 100 km dell’Etna Extreme

La 100 km dell'Etna Extreme, conosciuta anche come "la corsa del vulcano", è una delle competizioni più ardue e spettacolari nel mondo delle ultramaratone. Si svolge sul vulcano attivo più alto d'Europa, l'Etna, offrendo un percorso che sfida i limiti fisici e mentali degli atleti. Il tracciato si snoda tra sentieri impervi, paesaggi lavici, e dislivelli che mettono a dura prova anche i corridori più esperti. La gara non è solo una prova di resistenza fisica, ma anche un viaggio interiore che richiede concentrazione, forza di volontà e una profonda conoscenza di sé stessi.

Filippo Castriotta: una Leggenda delle Ultramaratone

Filippo Castriotta, soprannominato “Il Pirata del Gargano”, è una figura di spicco nel mondo delle ultramaratone. Originario di Manfredonia, una cittadina situata nel Gargano, Castriotta è conosciuto per la sua determinazione e il suo spirito indomito. La sua passione per la corsa di lunga distanza lo ha portato a partecipare a numerose competizioni in tutta Italia, ma è nell’Etna Extreme che ha trovato la sua dimensione ideale.

Il 2024 segna un traguardo storico per Castriotta: la quinta partecipazione consecutiva alla 100 km dell’Etna, un’impresa che gli ha valso il titolo simbolico di “Senatore a vita” della competizione. Questo riconoscimento non solo celebra la sua costanza e la sua abilità, ma rappresenta anche un tributo al suo impegno e alla sua dedizione in uno degli sport più duri e meno celebrati.

“Essere Senatore a vita dell’Etna Extreme è un onore immenso,” ha dichiarato Castriotta subito dopo aver tagliato il traguardo. “Questa gara è molto più di una semplice competizione; è una sfida con sé stessi, un confronto con la natura e con il vulcano che rappresenta la forza della Terra. Ogni anno è diverso, ogni anno è una nuova avventura.”

La sua quinta partecipazione consecutiva alla 100 km dell’Etna Extreme e il titolo di “Senatore a vita” sono una testimonianza del suo straordinario talento e della sua inarrestabile determinazione. Con il suo inconfondibile spirito da “Pirata”, Castriotta continuerà a ispirare e a sfidare i limiti umani, portando avanti la sua passione per la corsa e per la vita.

