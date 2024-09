FOGGIA – Tragedia, in nottata, a Foggia, dove un ragazzo è morto in un incidente stradale in via San Severo, alla periferia della città.

Per cause da accertare, il giovane ha perso il controllo del veicolo, che è andato a schiantarsi contro un albero. Per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e il personale del 118.

Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica e le cause dell’incidente.

Tra le prime ipotesi, viste le condizioni dell’auto, l’alta velocità.

Purtroppo nulla da fare per il giovane conducente. Registriamo ancora una vita spezzata del sabato sera.

