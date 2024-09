Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Come presidente associazione finanzieri d’Italia aliquota odv (organizzazione di volontariato) ho segnalato alle autorità competenti la gravissima situazione ambientale riscontrata avantieri nel canale di Siponto. Una bomba ecologica”.

La segnalazione a Stato Quotidiano, al Sindaco del Comune di Manfredonia e alla Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale arriva dal presidente Avv. Antonio Maria La Scala.

Nel dettaglio la segnalazione indica la “presenza di rifiuti eterogenei nella lama del torrente vicinanze Lungomare del Sole – adiacenze foce – località Siponto – Manfredonia.

“nella località in oggetto e presumibilmente alle coordinate GPS 41.611528, 15.898634 veniva rilevata nell’alveo della lama la presenza di rifiuti eterogenei, come evidenziano i rilievi fotografici svolti, detta attività appare in contrasto al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Stante la rilevanza idraulica del sito, ed al fine di scongiurare ulteriori condotte a danno dell’ambiente e del mare, si trasmette la presente per ogni utile proseguo di legge atto a preservare lo stato dei luoghi”.