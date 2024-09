MANFREDONIA (FOGGIA) – 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐭𝐚: 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐑𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐀𝐩𝐩𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧𝐠𝐮𝐞

In queste giornate di grande coesione comunitaria, in cui la città di Manfredonia è unita attorno alla figura della Madonna di Siponto, per i festeggiamenti solenni in onore della Santa Patrona, si inserisce l’appello accorato del Sindaco Domenico la Marca circa la crescente emergenza per la disponibilità di sangue nei presidi ospedalieri locali, aderendo con fermezza all’iniziativa lanciata dalla ASL Foggia, in collaborazione con i Sindaci di Cerignola e San Severo, Francesco Bonito e Lidya Colangelo.

Dal 2 al 7 settembre, si svolgerà una raccolta straordinaria di sangue presso i centri trasfusionali coinvolti, tra cui il Centro Trasfusionale di Manfredonia, presso il Presidio Ospedaliero “San Camillo De Lellis”.

L’appello, lanciato dal Direttore Generale della ASL Foggia, Antonio Nigri, e accolto con attenzione e sensibilità dal direttore Sanitario di Manfredonia Savino Dimalta e dalla dottoressa Antonia Spagnuolo, referente del servizio trasfusionale, trae origine dalla fondamentale esigenza di garantire continuità nell’approvvigionamento sanguigno, essenziale per l’assistenza terapeutica quotidiana.

“Invito calorosamente tutta la comunità di Manfredonia a donare sangue.

Ogni goccia conta e la vostra generosità può fare la differenza tra la vita e la morte per molte persone”, ha dichiarato il sindaco La Marca.

“Questo è un gesto di solidarietà che ci unisce e dimostra quanto possiamo essere uniti quando si tratta di aiutare chi è in difficoltà.”

La raccolta straordinaria avrà luogo presso il Centro Trasfusionale di Manfredonia, dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 11:30. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi presso il nostro ospedale, che si trova in Via Isonzo 1 – Piano Terra, e a partecipare a questa nobile causa.

È fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte per garantire che il sangue e gli emocomponenti siano sempre disponibili, non solo in situazioni di emergenza ma anche nella routine quotidiana delle cure sanitarie.

I cittadini di Manfredonia possono contare sul supporto delle associazioni locali, come Fidas Manfredonia, Avis Manfredonia, Mattinata, Monte Sant’Angelo e Croce Rossa sez. Manfredonia, che saranno attivamente coinvolte nella promozione di questa campagna.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Trasfusionale di Manfredonia ai numeri: 0884.510244 o 0884.510208.