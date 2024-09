Manfredonia. “Un doppio binario di responsabilità“: è quello che prefigura a StatoQuotidiano l’avvocato Antonio La Scala del Foro di Bari, già coordinatore del Nirs regionale, commentando la vicenda del grave incidente verificatosi nel pomeriggio del 30 agosto scorso in villa comunale di Manfredonia, nei pressi della fontana situata in prossimità del Castello.

Come risaputo, un grosso ramo di un albero (un pino) si è staccato improvvisamente colpendo due uomini seduti su una panchina. Le persone coinvolte nell’incidente hanno un’età compresa tra i 75 e gli 82 anni.

Secondo le prime informazioni raccolte, uno dei due – di 82 anni – ha riportato ferite gravi a causa dell’impatto ed è stato prontamente trasportato all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con l’ausilio di un elisoccorso. L’uomo è arrivato con una emorragia cerebrale fermata con un intervento angiografico di Radiologia Interventistica. Attualmente risulta sedato, intubato e ricoverato in Anestesia e Rianimazione 2. È stabile, con prognosi riservata. L’82enne avrebbe riportato anche una frattura a un braccio, pnx.

L’incidente solleva importanti questioni legate alla responsabilità della manutenzione del verde pubblico, un tema affrontato con chiarezza dall’avvocato Antonio La Scala, del foro di Bari. Secondo La Scala: “E’ inconcepibile che avvengano vicende simili nel 2024. La manutenzione del verde pubblico è una competenza fondamentale dell’amministrazione comunale, salvo situazioni in cui sia stata concessa la gestione a un soggetto terzo”.

“In questi casi – continua l’avvocato La Scala – potrebbe configurarsi un doppio binario di responsabilità“.

“Penale: Potrebbero configurarsi lesioni colpose gravi, in base all’art. 590 del Codice Penale. Questa responsabilità scaturirebbe dalla mancata manutenzione che ha causato l’incidente”. “Civile: Si tratterebbe di una responsabilità extracontrattuale per fatto illecito, regolata dall’art. 2043 del Codice Civile e seguenti. Questo tipo di responsabilità riguarda il comportamento negligente dell’amministrazione o del soggetto incaricato, che non ha provveduto alla manutenzione necessaria per prevenire incidenti come quello occorso”.

Le parole dell’avvocato La Scala evidenziano l’importanza di una gestione attenta e scrupolosa degli spazi pubblici, sia per evitare conseguenze legali sia per tutelare la sicurezza dei cittadini. Se i familiari della vittima decidessero di procedere legalmente, “potrebbero scaturire sia provvedimenti penali sia civili, a carico dell’amministrazione o del soggetto incaricato della manutenzione”.

Il caso in oggetto potrebbe dunque diventare emblematico per richiamare l’attenzione sulla necessità di un’adeguata cura del verde pubblico e prevenire simili tragedie in futuro.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’ultimo intervento rilevante di manutenzione del verde pubblico nell’area interessata in villa comunale a Manfredonia risalirebbe al 2018.