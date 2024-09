Riceviamo e pubblichiamo

“Caro StatoQuotidiano, la mia breve permanenza a Manfredonia mi ha offerto una scena che sembra essere diventata una triste abitudine: auto parcheggiate davanti ai passi carrabili, bloccando l’uscita dei residenti. Questa mattina, mi sono trovato nella sfortunata situazione di dover affrontare un automobilista che aveva deciso di lasciare il suo veicolo davanti al mio passo carrabile, impedendomi di uscire.

“L’intervento della Polizia Locale e il colpo di scena”. Dopo aver cercato invano il proprietario del veicolo, ho deciso di chiamare la Polizia Locale. Mentre attendevo il loro arrivo, l’automobilista si è presentato, rispondendo con arroganza alle mie lamentele e sostenendo di essere stato autorizzato dalla Polizia Locale a parcheggiare in quel punto. Quando la pattuglia è finalmente arrivata, ho assistito a una scena surreale: l’automobilista si è rivolto agli agenti con toni amichevoli, mentre l’attenzione si spostava su di me, come se fossi io il vero problema.

Il proprietario del veicolo ha continuato a trattarmi con sufficienza. Ho cercato di far notare agli agenti l’evidente infrazione, ma mi è stato risposto che non potevano fare nulla perché il proprietario dell’auto era presente.

Nonostante l’evidente violazione delle regole, mi sono trovato in una situazione in cui le autorità sembravano più inclini a giustificare l’infrazione che a risolvere il problema. L’automobilista ha continuato a sbeffeggiarmi, mentre gli agenti della Polizia Locale mi hanno rivolto domande come se fossi io a dover giustificare la mia richiesta d’intervento. Alla fine, mi sono visto costretto a ritirarmi, lasciando il colpevole libero di continuare a comportarsi come se le regole non esistessero.

Questa esperienza mi porta a riflettere su quanto sia difficile per un cittadino rispettare e far rispettare le regole in una città dove le infrazioni sembrano essere tollerate, se non addirittura incoraggiate. Nonostante le dichiarazioni del Sindaco sulla tolleranza zero verso i parcheggi selvaggi, sembra che in pratica il Codice della Strada venga applicato solo in determinate circostanz. Restiamo in attesa di un cambiamento che, forse, arriverà… un giorno.”