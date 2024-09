APRICENA, 7 Settembre 2024. Antonio Potenza, sindaco di Apricena, è stato insignito del prestigioso titolo di “Sindaco dell’Anno 2024” dal Parlamento della Legalità Internazionale, un’organizzazione che da anni promuove i valori della giustizia, della legalità e dell’integrità in tutta Italia. La cerimonia di premiazione si terrà il 7 settembre presso “Casa Mehari” a Quarto, Napoli, una sede simbolica che incarna il coraggio e l’impegno contro le mafie e per la difesa dei diritti civili.

Questo riconoscimento rappresenta non solo un tributo al lavoro instancabile di Potenza come primo cittadino di Apricena, ma anche un omaggio all’intera comunità che egli rappresenta, una comunità che si distingue per il suo impegno quotidiano nella promozione della legalità e del rispetto delle istituzioni. “Questo premio non è solo un riconoscimento al mio impegno personale,” ha dichiarato Potenza, “ma è un tributo alla nostra comunità di Apricena, che quotidianamente dimostra coraggio e rispetto per la legalità.”

Il tema dell’evento di premiazione, “Cultura, Impegno, Credibilità; Insieme sul Sentiero del Riscatto e della Bellezza”, evidenzia l’importanza della cultura come strumento di riscatto e la necessità di un impegno collettivo per costruire un futuro migliore. La manifestazione sarà un’occasione unica per riflettere sul percorso intrapreso e per rafforzare i valori di giustizia e integrità, che rappresentano le fondamenta di una società civile sana e prospera.

Antonio Potenza è noto per il suo instancabile impegno a favore della legalità e della trasparenza amministrativa. Durante i suoi mandati, la città di Apricena ha visto una serie di iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, coinvolgendo attivamente i cittadini, le scuole e le associazioni locali. Tra le azioni più significative, spiccano i progetti di educazione alla legalità nelle scuole, il potenziamento dei servizi sociali e la promozione di attività culturali che mettono al centro il rispetto delle regole e la partecipazione democratica.