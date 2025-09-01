Calcio: Bari, ingaggiati Meroni e Darboe

Due colpi di mercato per il Bari: il club del presidente Luigi De Laurentiis ha ingaggiato il centrocampista gabbiano Ebrima Darboe (a titolo definitivo dalla Roma, ha firmato fino al 2028), e il difensore Andrea Meroni (a titolo definitivo dalla Reggiana, ha firmato un biennale). Due operazioni in uscita.

Alla Reggiana è stato ceduto, sempre a titolo definitivo, il terzino Alessandro Tripaldelli, mentre il centrocampista Filippo Faggi va in prestito al Pontedera. Gli ultimi innesti della campagna acquisti potrebbero avere effetti sulla campagna abbonamenti che riaprirà oggi dalle 15 (finora ne sono stati sottoscritti 4.676, l’anno scorso furono oltre settemila).

Lo riporta l’ANSA