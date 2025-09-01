Edizione n° 5811

1 Settembre 2025 - ore  14:23

1 Settembre 2025 - ore  11:20

Home // Bari // Calcio: Bari, ingaggiati Meroni e Darboe

SERIE B Calcio: Bari, ingaggiati Meroni e Darboe

Ceduti il centrocampista Faggi e il terzino Tripaldelli

Calcio: Bari, ingaggiati Meroni e Darboe
AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Settembre 2025
Bari // Sport //

Due colpi di mercato per il Bari: il club del presidente Luigi De Laurentiis ha ingaggiato il centrocampista gabbiano Ebrima Darboe (a titolo definitivo dalla Roma, ha firmato fino al 2028), e il difensore Andrea Meroni (a titolo definitivo dalla Reggiana, ha firmato un biennale). Due operazioni in uscita.

Alla Reggiana è stato ceduto, sempre a titolo definitivo, il terzino Alessandro Tripaldelli, mentre il centrocampista Filippo Faggi va in prestito al Pontedera. Gli ultimi innesti della campagna acquisti potrebbero avere effetti sulla campagna abbonamenti che riaprirà oggi dalle 15 (finora ne sono stati sottoscritti 4.676, l’anno scorso furono oltre settemila).

Lo riporta l’ANSA

