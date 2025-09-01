Cerignola si prepara alla Festa Patronale 2025: tradizione, musica e impegno civile

La Festa Patronale di Cerignola rappresenta, da sempre, uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità. Per i cerignolani non è soltanto un momento di fede e devozione verso la Madonna di Ripalta, ma anche un simbolico spartiacque che segna la fine dell’estate e l’inizio di una nuova stagione. Non a caso, in città è diffuso il detto popolare “dopo la Madonna si pensa”, a indicare il limite temporale entro cui ci si concede una pausa prima di riprendere i progetti personali e professionali.

Le novità dell’edizione 2025

A illustrare le caratteristiche della prossima edizione è il presidente della Deputazione Feste Patronali, Francesco De Cosmo, che sottolinea il rinnovato impegno organizzativo: «Quest’anno la Deputazione ha coinvolto nuovi imprenditori, il cui supporto è stato indispensabile per la realizzazione della festa. Abbiamo cercato di correggere gli errori del passato, scegliendo eventi in grado di soddisfare i gusti di cittadini di tutte le età».

Il programma, variegato e trasversale, proporrà momenti di intrattenimento, spettacolo e spiritualità. Tra gli appuntamenti più attesi, De Cosmo segnala la Fanfara dei Carabinieri, in programma il 6 settembre alle 21 sul sagrato del Duomo: «Un evento che vuole mettere in evidenza il ruolo delle Forze Armate e il valore della legalità, tema particolarmente sentito in una città come la nostra, troppo spesso segnata dalla criminalità».

Le criticità con l’amministrazione comunale

Non mancano, tuttavia, alcune note polemiche. Il presidente della Deputazione ha evidenziato le difficoltà incontrate nei rapporti con l’amministrazione comunale: «A differenza di quanto accade in altri comuni vicini, come Lucera, a Cerignola il contributo dell’amministrazione si è limitato alle luminarie. Non abbiamo potuto usufruire neppure dell’elettricità comunale per gli eventi, che abbiamo dovuto sostenere con risorse nostre». Un aspetto che, secondo De Cosmo, potrebbe essere legato a divergenze politiche: «Forse ciò dipende dal fatto che io appartengo a un’area politica diversa rispetto a chi governa la città».

Un segnale di vitalità per la città

Nonostante le difficoltà, la Deputazione è determinata a garantire una festa all’altezza delle aspettative. «La festa patronale porterà nuova vitalità dopo un’estate grigia e senza un vero cartellone di eventi, che ha spinto molti cittadini a cercare svago altrove», ha dichiarato De Cosmo, annunciando che presso la sede della Deputazione, a pochi passi dal Duomo, sono già disponibili i manifesti e le locandine con il programma completo.

Con un mix di tradizione, musica e attenzione al sociale, l’edizione 2025 della festa patronale si preannuncia come un momento di ritrovata partecipazione e di identità collettiva per Cerignola.