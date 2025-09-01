Foggia, nuovo rinforzo in attacco: arriva il giovane centravanti Daniel Fossati

Il Calcio Foggia 1920 piazza un colpo in prospettiva per il reparto offensivo. La società rossonera ha infatti ufficializzato l’arrivo di Daniel Fossati, attaccante classe 2003 di proprietà del Genoa, che indosserà la maglia del club pugliese fino al 30 giugno 2026.

Nato a Genova il 22 luglio 2003, Fossati è cresciuto nel settore giovanile rossoblù, società con cui ha ancora il cartellino. Nel corso della sua giovane carriera ha già accumulato esperienze significative in Serie C, vestendo le maglie di Carpi, Sestri Levante, Pontedera e, nell’ultima stagione, quella del Gubbio, dove ha potuto mettersi in mostra in un campionato competitivo e formativo.

L’attaccante si aggregherà al gruppo già nel pomeriggio, in occasione della ripresa degli allenamenti agli ordini dello staff tecnico rossonero. Con la sua fisicità, la capacità di attaccare la profondità e la voglia di emergere, Fossati rappresenta un innesto importante per arricchire le opzioni offensive del Foggia.

La società ha accolto il nuovo centravanti con un caloroso “benvenuto” e i tifosi rossoneri si preparano a conoscerlo sul campo, con la speranza che possa diventare un valore aggiunto nella corsa agli obiettivi stagionali.

