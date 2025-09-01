Sono passati 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004, e il dolore dei suoi genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, non si attenua, anzi si intensifica con il passare del tempo.

“A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce; anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più – scrivono i due genitori su Facebook – La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito, mentre le conseguenze ci perseguitano”.

In un messaggio carico di amarezza, Maggio e Pulizzi aggiungono: “Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia”.

Il ricordo della figlia scomparsa riporta alla mente non solo il vuoto lasciato dalla sua assenza, ma anche la lunga battaglia dei genitori per ottenere verità e giustizia, un cammino segnato da attese e speranze mai sopite.

Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: “In questa triste giornata, che rinnova il dolore per la scomparsa di una bambina avvolta ancora oggi nel mistero, rinnoviamo la vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi per il dramma che vivono da oltre vent’anni. Una ferita che solo verità e giustizia potranno in parte lenire, ma non certo mai rimarginare. La speranza di poter un giorno riabbracciare Denise è l’ultima a morire”.

La vicenda di Denise Pipitone continua a rappresentare un simbolo doloroso della ricerca di giustizia in Italia. Dopo oltre due decenni, il caso rimane aperto e avvolto nel mistero, alimentando l’attesa e la speranza di una famiglia che non ha mai smesso di cercare risposte.

Lo riporta l’ansa.