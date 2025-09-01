Edizione n° 5811

BALLON D'ESSAI

BOCCIA // Regionali: Boccia (Pd), in Puglia schiarita a breve. De Caro ha autorevolezza per guidare la regione
1 Settembre 2025 - ore  14:23

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Il futuro è tuo, solo tuo: il messaggio d’amore di Padre Franco a Manfredonia (FOTO VIDEO)
1 Settembre 2025 - ore  11:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Genitori di Denise: ‘straziante ergastolo del dolore a vita’

DENISE Genitori di Denise: ‘straziante ergastolo del dolore a vita’

"A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce; anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più"

Denise Pipitone, 21 anni senza verità: il dolore dei genitori resta intatto PH ANSA

Denise Pipitone, 21 anni senza verità: il dolore dei genitori resta intatto PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Settembre 2025
Prima pagina //

Sono passati 21 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004, e il dolore dei suoi genitori, Piera Maggio e Pietro Pulizzi, non si attenua, anzi si intensifica con il passare del tempo.

“A 21 anni dal sequestro di nostra figlia, il dolore non si affievolisce; anzi, ogni anno che passa si acuisce sempre di più – scrivono i due genitori su Facebook – La sensazione di ingiustizia per chi ha causato sofferenza, mentre noi ne portiamo il peso, è straziante. È difficile accettare che il male possa rimanere impunito, mentre le conseguenze ci perseguitano”.

In un messaggio carico di amarezza, Maggio e Pulizzi aggiungono: “Stiamo pagando sulla nostra pelle gli insuccessi degli altri, un ergastolo del dolore a vita. Evviva la giustizia”.

Il ricordo della figlia scomparsa riporta alla mente non solo il vuoto lasciato dalla sua assenza, ma anche la lunga battaglia dei genitori per ottenere verità e giustizia, un cammino segnato da attese e speranze mai sopite.

Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia: “In questa triste giornata, che rinnova il dolore per la scomparsa di una bambina avvolta ancora oggi nel mistero, rinnoviamo la vicinanza a Piera Maggio e Pietro Pulizzi per il dramma che vivono da oltre vent’anni. Una ferita che solo verità e giustizia potranno in parte lenire, ma non certo mai rimarginare. La speranza di poter un giorno riabbracciare Denise è l’ultima a morire”.

La vicenda di Denise Pipitone continua a rappresentare un simbolo doloroso della ricerca di giustizia in Italia. Dopo oltre due decenni, il caso rimane aperto e avvolto nel mistero, alimentando l’attesa e la speranza di una famiglia che non ha mai smesso di cercare risposte.

Lo riporta l’ansa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.