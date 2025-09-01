Mezzanone, la borgata dimenticata: scontri giovanili e degrado urbano. "Prefetto ci ascolti" - immagine d'archivio Situata a oltre 45 km dal capoluogo e priva di collegamenti pubblici diretti, Mezzanone subisce da sempre l’assenza di interventi istituzionali adeguati per garantire una vivibilità sostenibile. Una situazione aggravata dalla vicinanza della cosiddetta “pista”, area che ha ricevuto attenzione mediatica nazionale e internazionale e visite di esponenti politici e istituzionali, ma che ricade, contrariamente a quanto spesso si pensa, nel territorio di Manfredonia. Secondo il Comitato, il problema si è ulteriormente complicato a seguito di un accordo tra i Comuni di Foggia e Manfredonia, avallato dalla Prefettura, che ha portato al trasferimento di oltre 100 famiglie dal Comune di Foggia a Borgo Mezzanone. Molte di queste famiglie sono poi ritornate a Foggia, mentre le strutture liberate sono state occupate da cittadini comunitari ed extracomunitari, contribuendo a un peggioramento della vivibilità della frazione. Una situazione nota alle autorità locali e alle forze di polizia, ma mai affrontata in maniera risolutiva. L’episodio più recente, citato dal Comitato, riguarda uno scontro fisico avvenuto circa dieci giorni fa in pieno centro della borgata, alla presenza di famiglie con bambini. Il conflitto, presumibilmente legato al predominio territoriale, ha visto coinvolti giovani di origine macedone. Dopo alcuni giorni, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo di uno dei giovani, evidenziando il grave livello di insicurezza e degrado sociale presente in Borgo Mezzanone. “Constatiamo con dolore la perdita di una giovane vita e il destino segnato di un’altra, frutto di una società priva di valori fondamentali – afferma il Vicepresidente del Comitato, Mimmo Di Ruggieri – Ma non possiamo restare in silenzio: da anni chiediamo alle istituzioni, e in particolare alla Prefettura, interventi di prevenzione per affrontare questi fenomeni”. Il Comitato sollecita il Prefetto di Foggia, a cui è stata già inviata una richiesta scritta, a ricevere i cittadini insieme al Sindaco di Manfredonia per discutere soluzioni concrete. Non si esclude, in caso di mancata risposta, l’avvio di ulteriori azioni istituzionali.

Mezzanone, 29 agosto 2025 – Il Comitato Cittadino di Borgo Mezzanone, costituito nel 2018 attraverso un’assemblea pubblica con sottoscrizione dei cittadini, torna a sollevare l’attenzione sulle condizioni di degrado e sulle criticità sociali che da oltre vent’anni caratterizzano la frazione del Comune di Manfredonia.

Situata a oltre 45 km dal capoluogo e priva di collegamenti pubblici diretti, Mezzanone subisce da sempre l’assenza di interventi istituzionali adeguati per garantire una vivibilità sostenibile. Una situazione aggravata dalla vicinanza della cosiddetta “pista”, area che ha ricevuto attenzione mediatica nazionale e internazionale e visite di esponenti politici e istituzionali, ma che ricade, contrariamente a quanto spesso si pensa, nel territorio di Manfredonia.

Secondo il Comitato, il problema si è ulteriormente complicato a seguito di un accordo tra i Comuni di Foggia e Manfredonia, avallato dalla Prefettura, che ha portato al trasferimento di oltre 100 famiglie dal Comune di Foggia a Borgo Mezzanone. Molte di queste famiglie sono poi ritornate a Foggia, mentre le strutture liberate sono state occupate da cittadini comunitari ed extracomunitari, contribuendo a un peggioramento della vivibilità della frazione. Una situazione nota alle autorità locali e alle forze di polizia, ma mai affrontata in maniera risolutiva.

L’episodio più recente, citato dal Comitato, riguarda uno scontro fisico avvenuto circa dieci giorni fa in pieno centro della borgata, alla presenza di famiglie con bambini. Il conflitto, presumibilmente legato al predominio territoriale, ha visto coinvolti giovani di origine macedone. Dopo alcuni giorni, le forze dell’ordine hanno ritrovato il corpo di uno dei giovani, evidenziando il grave livello di insicurezza e degrado sociale presente in Borgo Mezzanone.

“Constatiamo con dolore la perdita di una giovane vita e il destino segnato di un’altra, frutto di una società priva di valori fondamentali – afferma il Vicepresidente del Comitato, Mimmo Di Ruggieri – Ma non possiamo restare in silenzio: da anni chiediamo alle istituzioni, e in particolare alla Prefettura, interventi di prevenzione per affrontare questi fenomeni”.

Il Comitato sollecita il Prefetto di Foggia, a cui è stata già inviata una richiesta scritta, a ricevere i cittadini insieme al Sindaco di Manfredonia per discutere soluzioni concrete. Non si esclude, in caso di mancata risposta, l’avvio di ulteriori azioni istituzionali.