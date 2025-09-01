Turisti e curiosi per conoscerla e scattare foto, amici e parenti per congratularsi, conoscenti per portarle giornali e regali come ringraziamento per aver “fatto innamorare l’Italia”. Così il fine settimana della riservata e modesta Margherita, a Scanno, è diventato un via vai continuo, dopo che una sua intervista è diventata virale sui social, con decine di migliaia di like e commenti.

Margherita, quasi 94 anni, è oggi l’unica donna a indossare ogni giorno il costume tradizionale di Scanno, borgo abruzzese a mille metri di quota. Senza smartphone né wifi, è chi la circonda a raccontarle del suo successo, leggendo ad alta voce commenti, articoli e messaggi pieni d’affetto. Lei – inconsapevole influencer di 94 anni, ascolta con distacco ironico, affacciata alla finestra, vestita in abito tipico dal 1949. “Non mi lasciano più sola – dice sorridendo all’ANSA -. Non potrò più sedermi nemmeno fuori dal portone, mi scovano ovunque”.

E ora tutti vogliono conoscerla. Come Paolo, giovane musicista arrivato da Vasto, sulla costiera abruzzese, nel giorno del proprio compleanno, solo per incontrarla. “Signora, è tutto il giorno che la cerco! Possiamo fare una foto?”. “Ancora?”, risponde lei, ironica ma disponibile. E si concede, anche stavolta, con il suo inconfondibile stile.

Lo riporta l’ANSA