Edizione n° 5811

BALLON D'ESSAI

BOCCIA // Regionali: Boccia (Pd), in Puglia schiarita a breve. De Caro ha autorevolezza per guidare la regione
1 Settembre 2025 - ore  14:23

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Il futuro è tuo, solo tuo: il messaggio d’amore di Padre Franco a Manfredonia (FOTO VIDEO)
1 Settembre 2025 - ore  11:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Padre Martin, “Leone come Francesco, aperto agli Lgbt”

CHIESA Padre Martin, “Leone come Francesco, aperto agli Lgbt”

Udienza in Vaticano con il gesuita, paladino della pastorale gay

Padre Martin, "Leone come Francesco, aperto agli Lgbt"

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Papa Leone ha ricevuto in udienza padre James Martin. Il gesuita è tra gli ecclesiastici maggiormente attivi nella pastorale per le persone Lgbt che questa settimana celebreranno il loro Giubileo.

“Cari amici: sono stato onorato e grato di incontrare il Santo Padre questa mattina in udienza nel Palazzo Apostolico, e mi ha commosso ascoltare lo stesso messaggio che ho sentito da Papa Francesco sui cattolici Lgbtq, che è un messaggio di apertura e accoglienza. Ho trovato Papa Leone sereno, gioioso e incoraggiante. Per me è stato un incontro profondamente consolante. Pregate per il Santo Padre!”, ha scritto sui social padre Martin, al termine dell’incontro con Papa Leone XIV.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.