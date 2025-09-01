NAPOLI, 01 settembre 2025, 12:24. “Questa è la settimana in cui si riapre il sipario della politica dopo le tante parole della politica degli ombrelloni.

In Puglia ci sarà quella regionale a Bisceglie con un confronto politico esplicito e aperto tra le forze di centrosinistra e sarà un piacere ospitare tutti i capigruppo di opposizione a Palazzo Madama. L’unità della coalizione che in Parlamento pratichiamo ogni giorno è sempre stato l’obiettivo del Pd guidato da Elly Schlein e questo è il principio che ha animato la nostra azione in vista della tornata elettorale delle prossime regionali. Il ‘testardamente unitari’ non vuol dire tenere insieme pezzi, ma vuol dire esaltare il pluralismo delle forze che compongono la coalizione dentro un progetto unitario. Lavoro, idea di sviluppo sostenibile, sanità e scuola pubbliche, Europa, diritti: su questi temi si sta lavorando tutti insieme, con un’idea alternativa a quella della destra che governa il Paese. In Puglia, modello per il Sud da tempo, nato con la ‘primavera pugliese’ che trasformó il futuro in presente, va rinnovato un progetto che ha trasformato una terra dimenticata in una regione viva, orgogliosa e aperta.