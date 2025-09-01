Edizione n° 5811

BALLON D'ESSAI

BOCCIA // Regionali: Boccia (Pd), in Puglia schiarita a breve. De Caro ha autorevolezza per guidare la regione
1 Settembre 2025 - ore  15:36

CALEMBOUR

MANFREDONIA // “Il futuro è tuo, solo tuo: il messaggio d’amore di Padre Franco a Manfredonia (FOTO VIDEO)
1 Settembre 2025 - ore  11:20

Home // Foggia // Regionali: Boccia (Pd), in Puglia schiarita a breve. De Caro ha autorevolezza per guidare la regione

BOCCIA Regionali: Boccia (Pd), in Puglia schiarita a breve. De Caro ha autorevolezza per guidare la regione

"In Puglia ci sarà quella regionale a Bisceglie con un confronto politico esplicito e aperto tra le forze di centrosinistra e sarà un piacere ospitare tutti i capigruppo di opposizione"

Francesco Boccia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
1 Settembre 2025
Foggia // Politica //

NAPOLI, 01 settembre 2025, 12:24. “Questa è la settimana in cui si riapre il sipario della politica dopo le tante parole della politica degli ombrelloni.

In Puglia ci sarà quella regionale a Bisceglie con un confronto politico esplicito e aperto tra le forze di centrosinistra e sarà un piacere ospitare tutti i capigruppo di opposizione a Palazzo Madama. L’unità della coalizione che in Parlamento pratichiamo ogni giorno è sempre stato l’obiettivo del Pd guidato da Elly Schlein e questo è il principio che ha animato la nostra azione in vista della tornata elettorale delle prossime regionali. Il ‘testardamente unitari’ non vuol dire tenere insieme pezzi, ma vuol dire esaltare il pluralismo delle forze che compongono la coalizione dentro un progetto unitario. Lavoro, idea di sviluppo sostenibile, sanità e scuola pubbliche, Europa, diritti: su questi temi si sta lavorando tutti insieme, con un’idea alternativa a quella della destra che governa il Paese. In Puglia, modello per il Sud da tempo, nato con la ‘primavera pugliese’ che trasformó il futuro in presente, va rinnovato un progetto che ha trasformato una terra dimenticata in una regione viva, orgogliosa e aperta.
L’accordo unitario nel centrosinistra sarà confermato e sono convinto che con Elly Schlein alla festa dell’unità regionale di Bisceglie, ci sarà una schiarita. Sono tante le persone che hanno contribuito a cambiare in meglio la Puglia a partire proprio da Michele Emiliano e Nichi Vendola che sono stati tra i principali protagonisti e verso i quali proviamo gratitudine. Antonio Decaro è stato un eccellente sindaco di Bari, presidente dell’Anci, una figura che ha l’autorevolezza per guidare la regione e unire il centrosinistra e sono certo che con tutti i partiti di centrosinistra farà le valutazioni più opportune e unitarie per battere le destre e continuare a governare la Puglia”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia questa mattina in una intervista al tg di TeleNorba.

