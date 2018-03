Manfredonia, falsi documenti per finanziamenti; 2 truffati (F)

Di:

Manfredonia – GIRA per banche chiedendo finanziamenti ma spacciandosi per altre persone. Una volta ottenuti i fondi lascia gli addebiti a carico dei truffati. Per sostituirsi alle vittime l’uomo utilizzerebbe un sistema “consolidato”: una vera “riproduzione chirurgica” tramite la duplicazione di tessere sanitarie, patente e buste paghe. Indagini in corso delladopo 2 denunce di privati, un lavoratore ed un pensionato, per un reato equiparabile al(in verità si parla di utilizzo dell’identità; l’attribuzione a sé non di un nome inventato ma di uno di una persona specifica, utilizzato chiaramente per creare danni o turbare quella persone. Come stabilito in unasi farebbe riferimento all’articolo 494 del codice penale:-: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“).Interessati, a loro insaputa, alcuni istituti di credito. Le vittime della truffa avrebbeeo dovuto rimborsare il prestito (finanziamento sottoscritto dal truffatore) mediante la cd cessione del quinto, dello stipendio o delle pensioni (particolare tipologia di prestito personale da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o salario fino al quinto dell’ammontare dell’emolumento valutato al netto di ritenute).Altri tentativi ci sarebbero stati negli ultimi giorni ma non andati a buon fine.g.defilippo@statoquotidiano.it