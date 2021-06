“1° Raduno Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie Civilis Engea”

Torremaggiore. ORGANIZZATO dal comando provinciale del Corpo Nazionale Civilis Engea guardie ecologiche ambientali, coordinate dal comandante provinciale cap. Ruggiero del Grosso, si è concluso con successo il 1° Raduno delle Guardie ecologiche ambientali volontarie con oltre una decina di associazioni che hanno aderito all’iniziativa ed oltre cento i volontari presenti.

Il corteo dei volontari e delle Autorità presenti alla manifestazione è partito dal campo sportivo comunale, attraversando la villa comunale fino all’altare dei caduti, dove è stata depositata una corona di fiori, dal Comandante generale del Corpo Giuseppe Marasco; dopo aver ascoltato e cantato l’inno di mameli (foto Civilis), successivamente tutti i partecipanti hanno raggiunto a piedi la chiesa di Santa Maria della Strada, ove si è svolta la SS. Messa per tutti i volontari, a fine messa è seguito il pranzo conviviale.

Nel pomeriggio si è svolto un incontro dibattito nella sede associativa del comando provinciale civilis engea sul tema “Quale futuro per il volontaria ambientale e tutela del territorio”. Ha introdotto l’apertura del convegno il capitano Ruggiero del Grosso, in seguito l’intervento del colonnello Salvatore Remigio Viglione comandante coordinatore regionale Puglia, del gen. Gaetano Granata dei Corpi Speciali Ambientali di San Giuseppe Vesuviano; le conclusioni sono state fatte dal Comandante Nazionale Generale Giuseppe Marasco. A fine convegno il cap. Ruggiero Del Grosso ha invitato le Autorità presenti ha consegnare la pergamena, attestato di partecipazione della manifestazione alle associazioni: Comando Nazionale CIVILIS ENGEA Manfredonia e Comando Regionale San Severo, Corpi Sanitari Internazionali Bitetto, Corpi Speciati Ambientali Regione Campania, A.N.Carabinieri Terlizzi, Vigili del Fuoco Protezione Civile Pietramontecorvino, Croce Rossa Militare Foggia, Protezione civile “Altea” San Severo, Accademia Kronos Foggia, Comando Territoriale Gargano Civilis Engea Monte S. Angelo e Lesina. La manifestazione si è conclusa presso lo stadio comunale con il concerto del cantante Gianni Celeste, con l’incasso devoluito in beneficenza. Il Cap. Ruggiero del Grosso ha ringraziato tutti gli sponsor della manifestazione quali: Di Gennaro peumatici,creperia tropical,spedi casa s.paolo, frantoio di Iurno, Circelli, De Cesare Antonio, Chiarelli, Mansi Massimo, Carni Più, Volgarino Gianluca, Iuso Noleggi, Scudieri Raffaele, Bar S. Giacomo, Clipper, Speranza, Truk wash, Tabaccheria Tantaro Gianfranco.

ADDETTO STAMPA CIVILIS