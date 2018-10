Meteo Puglia, in arrivo pioggia e temporali

Di:

Bari. Meteo Puglia: si approfondisce una circolazione depressionaria sul Centrosud Italia responsabile di un peggioramento del tempo anche sulle nostre regioni di Sud-Est. Avvio di giornata variabile con possibilità di primi fenomeni su Molise, Lucania e medio-bassa Puglia. Nel pomeriggio si intensifica l’instabilità con piogge e qualche rovescio o temporale in estensione dalla dorsale a basso versante adriatico e nord ioniche. Ancora piogge in serata. Temperature in diminuzione, ventilazione in rotazione dai quadranti orientali. Mari tendenti a mossi.

NUOVA SETTIMANA PIU’ INSTABILE SUL SUD-EST CON RITORNO DELLA PIOGGIA

Correnti fresche settentrionali continuano a fluire sulle regioni del basso versante adriatico mantenendo in vita locale variabilità nonchè clima fresco per il periodo con massime non oltre i 20/23°C. Tuttavia nel corso della settimana si approfondirà una circolazione depressionaria sul Mediterraneo responsabile di una fase nuvolosa e spesso piovosa tra Puglia, Basilicata e Molise a partire da martedì. Il tutto accompagnato da un nuovo calo termico.

fonte 3bmeteo