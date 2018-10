“Reato tributario e riciclaggio”, Cassazione respinge ricorso di 57enne di Monte

Di:

Roma, 01 ottobre 2018. “(…) l’ordinanza ha individuato – tra le altre – una conversazione telefonica (…) il cui lessico è stato congruamente interpretato nel senso della piena consapevolezza, in capo alla ricorrente, delle attività illecite qui contestate, alle quali la stessa forniva quindi adeguata cooperazione (..)”.

Con recente sentenza, la Corte di Cassazione di Roma ha respinto il ricorso proposto da D’Apolito Rosa, nata a Monte Sant’Angelo il 19/12/1961, contro l’ordinanza del 23/2/2018 del Tribunale del riesame di Ravenna che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa confermando, per l’effetto, il decreto di sequestro preventivo emesso a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in data 11/12/2017, con riguardo a plurime condotte di reato tributario e di riciclaggio.

Come da atti, la donna aveva proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo – con unica doglianza – il difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura in atto in assenza di un autonomo processo valutativo quanto all’esistenza di un adeguato quadro indiziario e cautelare; dello stesso, invero, non si darebbe conto nell’ordinanza impugnata, sì da ritenersi compromesso il diritto di difesa. Quanto precede, in particolare, con riguardo alle intercettazioni telefoniche, la cui interpretazione sarebbe avvenuta in forza di un vero sillogismo, ossia sul presupposto che – risultando tutti gli interlocutori coinvolti nei reati in rubrica – allora tutte le conversazioni proprio e solo a questi si riferirebbero.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Redazione StatoQuotidiano.it