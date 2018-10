Rocchetta Sant’Antonio, Autunno Arancione all’insegna delle tradizioni

Di:

Il 6 e 7 ottobre un weekend alla scoperta del borgo e dei sapori. Al via anche il press tour con i giornalisti C’è anche Rocchetta Sant’Antonio nell’appuntamento annuale di Touring Club Italiano dedicato ai borghi Bandiera arancione. L’Amministrazione di Rocchetta Sant’Antonio, in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco, nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 ottobre 2018 ha organizzato una serie di iniziative nell’ambito dei weekend “arancioni” promossi per invitare turisti e visitatori a conoscere le piccole eccellenze dell’entroterra, a degustare i prodotti tipici custoditi nei piccoli borghi, a scoprire il “cuore” del nostro Paese. In occasione di Autunno Bandiere arancioni a Rocchetta Sant’Antonio si vivranno due intese giornate di iniziative gratuite frutto della collaborazione con le associazioni e le attività produttive locali: visite guidate per il centro storico, giochi ed animazioni per bambini, allestimento dei mercatini gastronomici, degustazioni dei piatti tipici e tanto altro ancora tra natura, arte, tradizione e storia. Un vero viaggio in un angolo dell’Appennino Dauno che apre il proprio “scrigno” ai visitatori. La Bandiera arancione, infatti, è un marchio di qualità turistico-ambientale nato nel 1998 per iniziativa del Touring Club Italiano, rivolto alle località meno conosciute, ma capaci di distinguersi per un’offerta turistica di eccellenza e un’accoglienza di qualità, e finalizzato a stimolare la crescita sociale ed economica attraverso lo sviluppo sostenibile del turismo.

«Riteniamo fondamentale ed importante continuare il percorso di tutela e valorizzazione del nostro Borgo e di tutto il territorio comunale e, condivido, con l’intera Amministrazione, la convinzione che la Bandiera Arancione è un riconoscimento precipuamente finalizzato all’offerta di un turismo di qualità» afferma Valentino Petruzzi, sindaco di Rocchetta Sant’Antonio. Per valorizzare maggiormente il senso ed il livello di partecipazione delle giornate “arancioni”, proprio in quei giorni si svolgerà “Autunno Bandiere Arancioni a Rocchetta Sant’Antonio: aggiungi un Borgo a tavola”, il press tour in programma dal 5 al 10 ottobre 2018 promosso dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio e finanziato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.

Il tour – al quale parteciperà un gruppo di giornalisti – ha l’obiettivo di favorire la scoperta di questi territori, di far conoscere tradizioni contadine e popolari, di pubblicizzare le bellezze architettoniche, storiche e paesaggistiche dei comuni coinvolti, con l’ intento di diversificare l’offerta turistica sviluppando un interesse destagionalizzato dei luoghi. In particolare, i giornalisti vivranno un’esperienza diretta e di contatto con gli attori locali e con i partner coinvolti nel progetto, partecipando attivamente all’intenso programma del weekend “arancione” organizzato a Rocchetta Sant’Antonio.