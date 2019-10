Ase Manfredonia, “C’è stata proroga per alcuni operatori ma solo per una decina di giorni”

Di:

“C’erano delle situazioni di servizio che dovevano essere completate per alcuni giorni. Si è chiesto all’agenzia di interinale di tenere in servizio 5/6 persone per una decina di giorni, altri discorsi non ci sono. Non esiste altro“.

Così dall’Ase di Manfredonia, azienda partecipata in house del Comune di Manfredonia, in seguito ad alcune segnalazioni a StatoQuotidiano relativo alla chiamata in servizio di soli 5/6 operatori, su un totale di 16, al servizio per l’Ase dopo sorteggio dello scorso luglio 2019.

