Barry Sears, a Foggia il fondatore della “Dieta a zona”

Barry Sears sarà a Foggia domenica 6 ottobre come relatore del corso intitolato “Inflammaging and Longevity”, ovvero quanto il processo infiammatorio del corpo influisce sulla longevità.

Barry Sears, ideatore fondatore e creatore della celeberrima “Dieta a Zona”, è membro del MIT e Presidente della “Research Inflammation Foundation”: i suoi libri hanno superato le 6 milioni di copie vendute e sono stati tradotti in 22 Paesi.

Il corso è organizzato dall’ASD “New Life”, con la collaborazione del dott. Atanasio De Meo, ed è patrocinato ” dall’Ordine Professionale dei Farmacisti e dall’Ordine Professionale dei Medici” dalla società scientifiche più importanti in Italia in tema di Alimentazione e Nutrizione sportiva “Sinseb” (Società Italiana Nutrizione e Benessere), SINut (Società italiana di Nutraceutica) oltre che dall’ AFEN (Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione).

L’evento è a numero chiuso (max 100 partecipanti).