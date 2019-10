Cerignola. “Facciamo sesso?”. Donna si offre ai CC per evitare sequestro auto

Di:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Cerignola hanno arrestato in flagranza di reato per istigazione alla corruzione una donna rumena di 33 anni, già nota alle forze dell’ordine.

Alcune sere fa, in via Gran Sasso, a Cerignola, nel corso di un normale servizio perlustrativo i militari dell’Arma hanno fermato per un controllo una Alfa Romeo 147, identificandone gli occupanti, due uomini e la 33enne, proprietaria del veicolo. Durante il controllo è emerso che il conducente, anch’egli rumeno, era sprovvisto di patente di guida, mai conseguita.

Nel tentativo di convincere i Carabinieri a soprassedere alle doverose contestazioni, che oltre alle salate contravvenzioni avrebbero portato anche al sequestro dell’auto, la donna ha proposto loro una prestazione sessuale.

I Carabinieri, ripresisi da un comprensibile momento di sbalordimento, hanno allora immediatamente proceduto all’arresto in flagranza della donna per istigazione alla corruzione.

Dopo le formalità di rito la donna arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il GIP del Tribunale di Foggia, dopo la convalida dell’arresto, ne ha poi disposto la liberazione.

Redazione StatoQuotidiano.it