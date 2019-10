I colpi degli anni di piombo risuonano ancora oggi

Di:

Nel marzo 2018, l’associazione di promozione culturale “Il Circolo delle Idee”, della quale sono presidente, ha organizzato il convegno “Gli Ascolani nella Storia”. Protagonisti del dibattito due nostri concittadini: il brigadiere di P.S. Giuseppe Ciotta, ucciso per mano dell’organizzazione terroristica denominata “Prima Linea”, e Michele Gallo, luogotenente dei Carabinieri, impegnato nelle indagini e successivamente nell’arresto di uno dei membri della stessa organizzazione.

Il settimanale Panorama, oggi dedica un articolo ad Enrico Galmozzi, uno dei fondatori di “Prima Linea”, ex terrorista condannato per l’omicidio proprio del brigadiere Ciotta.

Secondo quanto riportato dal settimanale, Galmozzi nel 2018 avrebbe pubblicato su Facebook una serie di post che inneggiavano alla lotta armata.

Ed è notizia di pochi mesi fa, che lo stesso, in occasione delle minacce ricevute dall’ex ministro Matteo Salvini, attraverso una busta contenente un proiettile, pubblicava un altro post sul noto social network, in cui affermava “una volta invece di spedirli, li consegnavamo di persona”.

È giusto che un cittadino libero, che abbia espiato la pena, esprimi liberamente la propria opinione, ma sempre nel pieno rispetto delle vittime di questi efferati omicidi e dei loro cari.

Di certo sono parole molto forti e mi chiedo se Galmozzi le abbia esplicitate anche durante il periodo di detenzione, rischiando di non ottenere eventuali permessi premio e riduzione della pena per buona condotta.

Queste dichiarazioni non potrebbero essere mal interpretate da qualche malintenzionato che le percepirebbe come istigazione alla violenza?

Certi post e certi profili sui social network, al fine di tutelare la memoria dei parenti delle vittime ed evitare emulazioni, non andrebbero oscurati?

Gli “anni di piombo”, così come quelli “fascisti”, hanno segnato drammaticamente la storia d’Italia. La propaganda, il proselitismo e l’istigazione a delinquere fatta attraverso i social potrebbe avere conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale.

Data la vasta portata delle piattaforme social, accessibili a tutti (anche minori) sarebbe opportuno che ci fosse un controllo serrato e si applichi una politica di censura più severa su ciò che circola in rete.

Ancora una volta in Italia pare ci sia uno scambio di ruoli: la figura di Ciotta viene messa in secondo piano in favore dell’immagine del terrorista assassino travestito da eroe, salvatore del popolo italiano.

Da Maresciallo dei Carabinieri, ma soprattutto da cittadino sono indignato per queste assurde e sconcertanti affermazioni che offendono e vilipendono non solo le vittime di terrorismo ed i familiari, ma l’Italia intera.

Ascoli Satriano (FG) 01.10.2019

Pio Rolla