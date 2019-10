Dalla Regione un Mini Bond per la crescita delle PMI pugliesi

Di:

L’Italia spicca per via della presenza di alcune imprese di grande successo, con un ecosistema di PMI che dimostra di avere fatturati in costante crescita. Dato che quindi si parla di un aspetto molto importante per la crescita economica del nostro paese, essendo infatti le Piccole e Medie Imprese ben il 92% delle aziende presenti sul nostro territorio, certe regioni stanno avviando dei piani per sostenerne lo sviluppo. In tal senso, la Regione Puglia si dimostra particolarmente attenta, in quanto ha recentemente approvato un piano di finanziamenti orientato proprio verso questo obiettivo. Ecco perché oggi approfondiremo l’argomento, fornendo in seguito una serie di consigli rivolti agli imprenditori che desiderano far crescere la propria impresa.

Il Mini Bond per le imprese pugliesi

Come anticipato poco sopra, la Regione Puglia ha di recente stanziato una serie di finanziamenti rivolti alle PMI come forma di sostegno e di supporto per il loro sviluppo. Il suddetto Mini Bond si propone dunque come uno strumento molto importante, e degno delle attenzioni di tutti gli imprenditori pugliesi. Si parla di un totale di 100 milioni di investimenti, con garanzie pubbliche che arriveranno a coprire 25 milioni di euro. Le risorse per poter attuare questa manovra provengono quindi dalle casse della Regione e dai fondi di Puglia Sviluppo. È chiaro che questa mossa va ad inserirsi in un quadro più ampio, rappresentando solo una parte delle azioni volte al sostentamento delle PMI di questa regione.

Come far crescere la propria azienda

I fondi e i finanziamenti regionali sono indubbiamente importanti, ma vanno sfruttati nel modo giusto per poter diventare veramente fruttuosi. Qui, però, devono essere le aziende stesse a intervenire nelle proprie politiche e strategie. Di conseguenza, ogni imprenditore pugliese dovrebbe mettere in atto una serie di consigli finalizzati alla crescita della propria azienda: vediamone qualcuno.

Scegliere il proprio posizionamento sul mercato: la prima regola è individuare una nicchia di mercato che possa dirsi precisa, settoriale e mai generica. Nessun’azienda è in grado di vendere in tutti i settori, e occorre quindi specializzarsi per poter aumentare il tasso di conversione. Da ciò si evince l’importanza di definire un target altrettanto preciso, studiando il mercato di riferimento e le caratteristiche offerte dal proprio servizio o prodotto.

Aprirsi ai mercati esteri: oggi l’export rappresenta uno dei fattori più importanti per il raggiungimento del successo, dunque si suggerisce di valutare l’eventualità di aprirsi ai mercati esteri. Anche qui è fondamentale procedere con uno studio attento del mercato, per capire quali settori colpire e per verificare quali sono i competitor diretti più forti. Se poi siete interessati a instaurare delle partnership, dovete anche ricordare di stare attenti a coloro con cui decidete di collaborare; in questo caso potete innanzi tutto chiedere la verifica della partita iva estera, disponibile su siti specializzati, in modo da assicurarvi l’effettiva esistenza dell’azienda con cui desiderate instaurare un nuovo rapporto commerciale.

Incentivare la rete di vendita: una seconda strategia utile dovrebbe puntare sulla qualità e sull’efficacia della propria rete di vendita. Il ruolo occupato dai commerciali è molto importante, e le loro performance dipendono da fattori come la motivazione e gli incentivi.

Scegliere al meglio i propri collaboratori: i tempi degli imprenditori solitari oramai sono finiti, il che vuol dire circondarsi di collaboratori esperti nei rispettivi settori. Attenzione inoltre a valutare adeguatamente anche le soft skill, come nel caso della proattività e del problem solving, sempre più importanti e richieste nel mondo dell’imprenditoria moderna.

Se dunque i fondi messi a disposizione dalla regione possono certo aiutare a far crescere la propria azienda, questi a volte potrebbero non bastare: bisogna infatti cominciare anche a cambiare le proprie idee e prospettive per riuscire ad avere successo.