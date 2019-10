Fumo, droga, alcol e sesso non protetto: peggio i giovani del Sud

Di:

Ci sono profonde differenze tra i comportamenti a rischio dei giovani che vivono a Sud e quelli del Nord. Lo ha rilevato una doppia indagine realizzata dall’Universita’ degli Studi di Padova in Puglia e in Veneto che ha coinvolto ragazzi dai 18 ai 20 anni. I ricercatori hanno prima valutato i profili di 1.426 studenti veneti e poi quelli di 891 pugliesi nell’ambito del progetto di prevenzione andrologica DiGit-Pro promosso dalla Fondazione Foresta. Sono stati raccolti oltre duemila questionari anonimi tra gli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie superiori che permettono di fotografare i comportamenti, le abitudini e le problematiche del giovane maschio evidenziando le differenze tra Nord e Sud.

“Gli stili di vita sono per il sistema endocrino-riproduttivo dell’uomo fattori di rischio per l’infertilita’ e per il funzionamento endocrino del testicolo e per la sessualita‘”, spiega Carlo Foresta, coordinatore del lavori. Nel dettaglio, queste sono alcune delle analisi prodotte dallo studio. I risultati della ricerca saranno presentati il 9 ottobre a Taranto in un convegno dal titolo “Ciao maschio“. Dai risultati emerge che al Sud non si parla di sesso in famiglia, anche se si inizia a farlo prima che a Nord. In genere, i giovani della Puglia, rispetto ai coetanei veneti, considerano le istituzioni come la famiglia, gli insegnanti e i medici, di scarso riferimento per l’approccio a queste tematiche.