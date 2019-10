Di:

Sarà il Direttore Generale della ASL Foggia Vito Piazzolla ad aprire i lavori del convegno “La salute della mamma e del bambino: vaccinazioni in gravidanza”.

Organizzato dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), l’evento formativo si terrà giovedì 3 ottobre prossimo, a partire dalle ore 8.30, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

“Quello delle vaccinazioni – spiega Piazzolla – è un tema di fondamentale importanza. I vaccini, infatti, consentono di prevenire gravi patologie infettive in ogni fase della vita. Durante la gravidanza, poi, proteggono sia la donna che il neonato da malattie che possono dar luogo a gravi complicanze come tetano, difterite, pertosse, influenza stagionale”.

L’Italia è fanalino di coda, fra i 30 Paesi più sviluppati del pianeta, per le vaccinazioni in gravidanza. Contro la pertosse, protettiva per il bambino, nel nostro Paese si vaccina soltanto l’1,4% delle donne incinte contro il 60% degli Stati Uniti e il 35% della media europea. Contro l’influenza, per la quale le future mamme hanno un rischio accresciuto di complicazioni anche gravi, non si supera il 5%. Questi dati, diffusi proprio in questi giorni dalla SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia), preoccupano non poco tutti gli operatori sanitari.

Obiettivo del convegno, pertanto, è informare, consigliare e rassicurare le future mamme e tutto il nucleo familiare su sicurezza ed efficacia dei vaccini in gravidanza, fugando i loro dubbi con risposte di semplice comprensione, basate su evidenze scientifiche.

La direzione scientifica del convegno è affidata a Giovanni Iannucci e Giuseppina Moffa, rispettivamente direttore e dirigente medico del SISP.

Tre le sessioni in programma: nella prima si parlerà di “Epidemiologia e prevenzione della pertosse del neonato” e de “Il Percorso organizzativo della Regione Puglia per le vaccinazioni in gravidanza”.

La seconda sarà caratterizzata dalle relazioni su “Pertosse e influenza in gravidanza” e “Pertosse e influenza: le vaccinazioni in gravidanza”.

L’ultima si aprirà con la relazione dedicata alla “Vaccinazione antinfluenzale in gravidanza” alla quale seguiranno la discussione e, alle 15.15, la tavola rotonda intitolata “Vaccinazioni in gravidanza, quando la rete fa la differenza”.

La parte conclusiva dell’evento formativo, dalle ore 16.30, sarà dedicata alla presentazione di un documento di indirizzo per le vaccinazioni in gravidanza a cura di Viviana Balena, Dirigente Medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL FG.