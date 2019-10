Lodisposto presidente BAT, congratulazioni da Michele D’Errico

“Egregio Avv. Lodisposto,

con la presente esprimo le mie personali – e quelle della struttura e dei soci del Gal DaunOfantino – congratulazioni per l’elezione a Presidente della Provincia Barletta – Andria – Trani, territorio di riferimento per il nostro Gal che in esso annovera ben quattro Comuni: Margherita di Savoia, Barletta, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Dall’alto della sua esperienza personale e professionale, sa quanto è importante – soprattutto in momenti delicati come questo da un punto di sociale ed economico – la capacità di raccordo e di lungimiranza istituzionale e politica. I territori più lontani dai luoghi dove vengono prese le decisioni (che sia l’Europa, l’Italia, la Regione), necessitano di maggiori attenzioni e di avere una voce forte ed univoca. L’area del Gal DaunOfantino, importante cerniera tra il nord ed il cuore della Puglia, può davvero rappresentare il territorio emergente in grado di trainare lo sviluppo e far fare il salto di qualità alla nostra regione, facendo leva sulle risorse culturali, storiche, archeologiche, naturalistiche ed agroalimentari e sulle capacità di una vivace classe imprenditoriale che ha bisogno di supporto e nuove prospettive.

Pertanto, al fine di poter avviare un reciproco confronto ed una collaborazione costruttiva rispetto al nuovo ruolo da Lei ricoperto, Le chiedo la possibilità di un incontro istituzionale secondo le tempistiche e le modalità che ritiene più opportune.

Restando in attesa di Suo riscontro, Le rinnovo i miei più fervidi auguri di buon lavoro”.

Manfredonia, lì 30/09/2019

Il Presidente del CdA – Michele d’Errico