Manfredonia. Proclamato stato agitazione della pesca

Manfredonia, 01 ottobre 2019. “LO STATO di agitazione origina da una valutazione delle problematiche che attualmente investono il settore, dovute soprattutto dalle regole esasperanti Comunitarie, dalle norme locali e dagli esasperati controlli in mare che non permettono al settore di operare”. E’ la motivazione che accompagna la comunicazione delle cooperative armatoriali e armatori singoli, della “proclamazione dello stato di agitazione ad oltranza della marineria di Manfredonia”, inviata al prefetto di Foggia, al comando della Capitaneria di porto di Manfredonia, al commissario prefettizio al comune di Manfredonia, e ai comandi delle varie forze dell’ordine.

LA DECISIONE nel corso dell’assemblea di tutti i pescatori (presenti anche rappresentanze delle marinerie di Margherita di Savoia, Bisceglie, Barletta, Mola di Bari, Trani) che ieri hanno inscenato una manifestazione di protesta dinanzi ai cancelli della Capitaneria di porto in Piazza Marconi. Una rappresentanza di pescatori è stata ricevuta dal comandante della Capitaneria di porto, capitano di fregata Giuseppe Turiano, insediatosi appena qualche giorno fa, al quale hanno esposto le ragioni della loro protesta. Il comandante Turiano è stato chiaro: “massima comprensione e disponibilità a trovare punti di convergenza sulle tematiche che possono essere risolte da questa Capitaneria che non ha competenza ad intervenire su una legislazione che viene dalla comunità europea“.



IL COMANDANTE Turiano ha pertanto contattato il direttore marittimo della Puglia, contrammiraglio Giuseppe Meli, che ha fissato per giovedì 3 prossimo un incontro a Bari con le rappresentanze delle varie marinerie per cercare le opportune soluzioni ad un problema che scotta. Fino a giovedì, hanno deciso i pescatori, le motopesca rimarranno agli ormeggi in porto. In questo frattempo cercheranno di attivare i vari canali sindacali e politici per <cercare di venire a capo dei numerosi problemi che rendono l’attività di pesca sempre più complicata e difficile>.



CONSEGNATO il promemoria delle rivendicazioni dei pescatori.



Michele Apollonio