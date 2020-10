Campo: “Antonio ha realizzato un bellissimo centro sportivo”

Manfredonia, 30 settembre 2020. “Sembrava impossibile realizzare il Pala Tomaiuolo, eppure Antonio, con estrema perseveranza, è riuscito a mettere su questo bellissimo centro sportivo. È un esempio che dimostra quanto sia importante la proficua e trasparente collaborazione tra pubblico e privato. L’impegno per i prossimi anni è quello di moltiplicare le opportunità come questa. Lavoreremo insieme e insieme otterremo buoni risultati per la nostra comunità”.