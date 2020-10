Comune Manfredonia, approvato il regolamento per la TARI

Manfredonia, 01 ottobre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI). A norma delle disposizioni citate in premessa, il regolamento entra in vigore il 1°

gennaio 2020 e che, per quanto non previsto dallo stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti.

In ordine alle riduzioni tari della tariffa variabile per le utenze non domestiche

soggette a sospensione obbligatoria dell’attività a seguito dell’emergenza covid-19, disciplinate nel regolamento approvato con il presente deliberato, che il relativo costo attualmente quantificabile in € 184.000,00 sarà finanziato a valere sui piani finanziari tari 2021-2023 secondo quanto disposto dalla deliberazione Arera 238/2020 ovvero con fonti di finanziamento alternative previste dalla normativa vigente.

