Comune Manfredonia, confermate tariffe TARI. Focus giornaliere per locali

Manfredonia, 01 ottobre 2020. Con recente atto, la Commissione straordinaria del Comune di Manfredonia ha confermato le tariffe della TARI di cui alla deliberazione n. 12 adottata dal Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale in data 31.07.2019 sopra citata adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.

L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

E’ stato dato atto che la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico è pari alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%.

E’ stato dato atto che sull’importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/’92 nella misura deliberata dalla Provincia di Foggia (4% per l’anno 2020), ai sensi dell’art. 1, comma 666, della L. 147/2013.

ATTO INTEGRALE > cs_cc_27_2020