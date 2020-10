Concessione a titolo oneroso, Gatta “Oda Teatro può tornare a vivere”

Foggia, 01 ottobre 2020. Aggiudicata, in via provvisoria, alla ditta “OMNIA SERVICE ANIMATION SRL”, la concessione d’uso a titolo oneroso dell’ ”Oda teatro”, per un canone annuno di € 28.080,00. Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, afferma: “ Sono passati oltre sette anni dalla chiusura dell’ Oda teatro, che adesso tornerà a vivere con la concessione a titolo oneroso della struttura ad un soggetto qualificato, selezionato con procedura di evidenza pubblica, e con la possibilità anche di presentare ed ottenere i fondi previsti dal bando Regionale “Radici e Ali”. Un’ impresa che sembrava impossibile, è diventata realtà. I contenitori culturali devono riprendere il loro ruolo propulsivo ed essere al servizio della comunità ”.