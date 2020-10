Continua la “truffa del pacco” a Manfredonia, indagini CC

Manfredonia, 01 ottobre 2020. Ancora una tentata truffa del pacco ai danni di anziani di Manfredonia. Come registrato nelle scorse settimane, continuano le telefonate di persone che si fingono nipoti e parenti delle potenziali vittime, annunciando l’arrivo di un pacco con richiesta di pagamento alla consegna. In seguito, la chiamata di un complice del tentativo di truffa, che dice di essere sotto l’abitazione per la consegna del pacco e il ritiro della somma di denaro. Tutto falso, naturalmente. Presentate delle denunce contro ignoti ai Carabinieri, con indagini in corso.