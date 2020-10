“E’ uno schifo. CEP Foggia dimenticato, altro che Amministrazione attenta”

Foggia, 01 ottobre 2020. “Non si riesce più a passeggiare, né a portare i bimbi in strada. Uno stato pietoso di una periferia abbandonata, e parliamo di una zona residenziale, con abitazioni private, è uno scempio. Al di là dell’inciviltà della gente, la responsabilità è anche di un’Amministrazione comunale poco attenta“.

E’ lo sfogo a StatoQuotidiano del sig. Antonio, residente in Via V.Monti traversa di Viale Virgilio a Foggia Quartiere C.e.p..

“Passa l’AMIU con il compattatore, ma i rifiuti non vengono raccolti. Si carica il bidone e si scarica, i rifiuti presenti in strada.. restano in strada. Segnalazioni? Fatte e rifatte. Il numero di Foggia Verde non è attivo. Basta: intervenite“.

fotogallery sq