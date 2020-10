Fiore “Ordine e sicurezza: a Foggia è pura emergenza”

Foggia, 01 ottobre 2020. «La situazione dell’ordine pubblico a Foggia sta diventando sempre più disastrosa, mettendo in grave difficoltà i cittadini e le attività commerciali: uno stato di fatto inaccettabile contro il quale si dovrà muovere con decisione l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Prefettura e le forze dell’ordine». L’allarme e l’appello alla riflessione, per una realtà che è sotto gli occhi di tutti ma che non viene affrontata con il dovuto vigore, sono di Alfonso Fiore, Consigliere comunale del Gruppo Misto al Comune di Foggia.

«Oltre alla ben nota presenza della criminalità organizzata –sottolinea Fiore-, quello che preoccupa molto è la totale anarchia in cui versano diversi luoghi della nostra città, soprattutto in ore serali e notturne. Queste zone diventano base per gruppi di ragazzi privi del più elementare senso civico e della pur minima educazione, che assumono atteggiamenti volgari, arroganti, irriguardosi e persino minacciosi, arrivando a compiere veri e propri reati, alle volte contro il patrimonio e altre volte contro le persone, come testimoniano i diversi episodi di aggressioni e pestaggi, sofferti in città non solo da adolescenti e giovani ma anche da persone adulte che avevano “osato” richiamare a maggiore rispetto e civiltà questi autentici teppisti organizzati». «Le strade periferiche –aggiunge Fiore- diventano spesso teatro di sarabande di auto e motorini che, oltre a mettere in pericolo l’incolumità dei passanti, disturbano la quiete pubblica degli abitanti. Terra di nessuno e pista per gare di velocità è diventata, ad esempio, Via la Malfa, come da tempo immemore e ripetutamente hanno segnalato i residenti, ed è incomprensibile come, in tutti questi anni, non siano stati individuati uno o più deterrenti a questo e ad altri comportamenti incivili e pericolosi.

Le lamentele espresse dai commercianti del centro storico che segnalano in quella zona, di sera, folle caotiche, risse e comportamenti sprezzanti di ogni regola civica, oltre che di quelle relative alla difesa dalla pandemia da Covid-19, sono un campanello d’allarme preoccupante, che indica la possibilità di altre chiusure di attività economiche sul nostro territorio, oltre a quelle già determinate dai mesi di inerzia forzata imposta dal Governo.

A questo, si aggiunga anche il problema della sicurezza e dell’ordine pubblico, più volte rimarcato, nel “Quartiere Ferrovia”, che merita interventi più incisivi di controllo e repressione, oltre che una politica di medio e lungo termine per la prevenzione. Sono temi di scottante attualità, al centro delle dichiarazioni programmatiche dell’Amministrazione fino dalla scorsa consiliatura, ma non mi sembra che finora, anche in questo inizio di secondo mandato, il Sindaco e la Giunta abbiano reagito adeguatamente al progressivo degrado che colpisce la città». «Per questo –conclude il Consigliere Fiore-, ho intenzione di presentare al Sindaco, personalmente o attraverso una formale interrogazione in Consiglio comunale, la richiesta di agire in maniera decisa per garantire di nuovo condizioni di vivibilità e sicurezza in tutti i quartieri della nostra Foggia e presentare un’immagine decorosa del capoluogo, soprattutto a chi è prevenuto e già cerca ogni occasione per dipingerne un’immagine a tinte fosche che bisogna evitare».