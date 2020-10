Foggia, incidente in via Natola: auto si ribalta. “Tutti illesi”

Foggia, 01 ottobre 2020. È ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto questa mattina tra una Honda Jazz ed una Lancia Y verso le ore 11 in via Natola a Foggia. Per cause da valutare dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, la Lancia, dopo l’urto, si è ribaltata su di un fianco. Sembrerebbe che le persone a bordo del veicolo siano rimaste illese.