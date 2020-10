Giubilei: “Meloni leader dei conservatori europei dopo la nomina a presidente Ecr”

La Fondazione Tatarella, nelle persone del presidente Francesco Giubilei e del vicepresidente Fabrizio Tatarella, esprime soddisfazione per la nomina di Giorgia Meloni a Presidente dell’Ecr congratulandosi con la leader di Fratelli d’Italia per l’importante risultato, frutto del percorso politico-culturale compiuto negli ultimi anni.

“È un riconoscimento molto importante per la Meloni che l’accredita come leader dei conservatori in Europa ed è il coronamento di un’attività internazionale con la partecipazione al Cpac e alla National Prayer Breakfast Washington, così come alla National Conservative Conference a Roma lo scorso febbraio”.

“Un risultato politico – continuano Giubilei e Tatarella – che va di pari passo con una imprescindibile attività culturale e metapolitica in nome dei valori del conservatorismo che varie fondazioni, case editrici, think tank associazioni portano avanti nel nostro paese. Da questo punto di vista la Fondazione Tatarella rappresenta senza dubbio la casa dei conservatori italiani grazie all’archivio e biblioteca presente nella nostra sede di Bari e all’attivismo sul fronte conservatore nazionale e internazionale”.

Pinuccio Tatarella era un conservatore e suo fratello Salvatore fondò l’istituto Giuseppe Prezzolini, padre del conservatorismo italiano. L’intuizione di dar vita ad Alleanza Nazionale e le riviste fondate da Tatarella rappresentano un faro per ogni conservatore italiano e la fondazione prosegue la propria attività seguendo la linea tracciata da Tatarella.

Non a caso la partecipazione di Francesco Giubilei a importanti convegni dagli Stati Uniti alla Serbia, dall’Ungheria alla Gran Bretagna, la pubblicazione del suo libro “Storia del pensiero conservatore” negli Stati Uniti con Regnery, principale editore conservatore al mondo, e i legami con i conservatori europei e americani uniti all’impegno di Fabrizio Tatarella nell’organizzazione della biblioteca e dell’archivio, dove sono conservati libri e documenti di intellettuali conservatori come Prezzolini, Palazzeschi, Longanesi insieme alle tante iniziative nella sede di Bari, rendono la Fondazione Tatarella la realtà più attiva nel mondo conservatore culturale e metapolitico italiano.

Per questo motivo la nomina di Giorgia Meloni non può che essere accolta positivamente dalla Fondazione Tatarella.