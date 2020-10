“Guarda che Luna”, assoluzione per Francesco Romito “Opere non abusive”

(statoquotidiano) Manfredonia, 01 ottobre 2020. “Guarda che Luna“: assoluzione da tutti i capi d’imputazione per Francesco Romito, Manfredonia 06 agosto 1984, a giudizio in qualità di legale rappresentante della Bar Centrale S.a.s.. “Il fatto non sussiste“: tanto per le opere presumibilmente abusive, che per l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, la presenza di cemento, e il reato di occupazione senza titolo dell’area demaniale.

Da esclusiva StatoQuotidiano.it, la sentenza odierna è a firma del Giudice del Tribunale di Foggia, dr.ssa Maria Giovanna Gallipoli (che 20 giorni fa aveva disposto il dissequestro della struttura). P.m. il dr. Andrea Di Giovanni. La struttura sita in località Acqua di Cristo, dissequestrata, potrà dunque tornare a operare regolarmente.

Il collegio difensivo è stato composto dagli avvocati Pietro Schiavone, Raul Pellegrini, e Francesco Santangelo, del foro di Foggia.

Focus. Nell’ambito del procedimento penale, il legale rappresentante della Bar Centrale di Romito Francesco e C. S.a.s., esercente attività di ristorazione con insegna ‘Ristorante Guarda che Luna”, era stato rinviato a giudizio per i seguenti fatti di reato: “delitto di cui agli att. 44, comma 1, lettera c) d.P.R. 380/2001 (realizzazione del manufatto coperto destinato a ristorante esteso per mq. 217,95 (..) ancora saldamente alla roccia sottostante (..)” secondo l’accusa “in assenza di permesso di costruire, o comunque in totale difformità del permesso di costruire (..) e del permesso di costruire in sanatoria (..)”; “delitto di cui all’art.181 D.L.vo nr.42/2004” (secondo l’accusa, “la realizzazione della struttura, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, era avvenuta in assenza di autorizzazione paesaggistica”); “del delitto di cui agli artt.54,1161 R.D. n.327/1942” (“occupazione area demaniale marittima estesa per circa mq.217,95 circa”, secondo l’accusa, “in assenza di concessione .. ed in violazione dell’art.21 della medesima concessione, impedendone di fattoi l’uso pubblico”. I fatti contestati fanno riferimento all’accertamento avvenuto a Manfredonia il 26 aprile 2017, all’esito del sequestro della struttura.

Focus II. Nello scorso aprile la sospensione dell’interdittiva antimafia a carico della Biessemme (relativa allo stabilimento ‘Bagni Bonobo‘). Da evidenziare come nello scorso aprile 2020, la Corte d’Appello di Bari aveva accolto il ricorso della Biessemme srl di Manfredonia (di cui è legale rappresentante lo stesso Francesco Romito), relativamente allo stabilimento balneare “Bagni Bonobo” di Siponto, così sospendendo gli effetti dell’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia del 7 novembre 2018. Il complesso aziendale era rientrato, al tempo, nella disponibilità della srl, rappresentata in giudizio a Bari dagli avvocati Raul Pellegrini e Francesco Cardarelli.

Diversamente da quanto disposto in I grado dal Tribunale di Bari, per i magistrati della Corte d’Appello barese (collegio composto da 3 giudici, Presidente della sezione, estensore della motivazione il dr. Filippo Labellarte) sono mancati “gli elementi gravi” alla base della precedente emissione dell’interdittiva antimafia a carico della società (la Biessemme), che aveva effettuato il cambio del legale rappresentante dal 2018. In primo grado era stata avanzata richiesta dell’istituto ex art.34 bis ma il Tribunale di Bari aveva ritenuto la Biessemme “un’impresa mafiosa”, con postulato smentito nell’aprile 2020 dalla Corte d’Appello barese.

