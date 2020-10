Incidente a Bari, grave donna incinta di 8 mesi: era in moto

(repubblica.it) Un grave incidente stradale si è verificato sulla tangenziale di Bari, coinvolgendo una moto di grossa cilindrata e due automobili. I passeggeri del motoveicolo, un uomo e una donna incinta, sono stati trasportati in ospedale in Codice rosso. Stando ai primi accertamenti, la moto avrebbe sbattuto contro le auto, che sono state colpite sul lato posteriore e sulla fiancata sinistra e i cui conducenti non sono rimasti feriti. Gravi, invece, le condizioni del conducente della moto e soprattutto della donna che portava dietro, che pare non indossasse il casco. Fonte: repubblica