Ko con la Dea. Simone Inzaghi “Adesso ripartiamo”

Dopo la partita con l’Atalanta, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa: “Dopo il loro vantaggio, arrivato forse in modo dubbio, la squadra si è innervosita perché era partita bene. Probabilmente quella di oggi è stata la nostra miglior partita contro l’Atalanta, più di quella nella finale vinta in Coppa Italia. Abbiamo incassato 4 gol ma la fase difensiva va fatta con tutta la squadra, serviva quindi più attenzione.

Peccato, perché avevamo avuto il predominio nel possesso e nei tiri in porta. Il risultato non rispecchia quanto visto in campo, ma ci servirà ad affrontare questo tipo di partite con più attenzione in futuro. La sconfitta fa male, ma la prova dei ragazzi è stata ottima, avremmo dovuto essere più bravi ad indirizzare la partita con gli episodi.

La serata non era partita nel migliore dei modi con l’infortunio di Correa, ha avuto un problema alla schiena. Radu ha chiesto il cambio durante la partita, lo valuteremo nei prossimi giorni”. (LEGA SERIE A)