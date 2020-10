Lavori per la fibra a Manfredonia, via Tribuna bloccata. Residenti “Una puzza terribile”

Manfredonia, 01 ottobre 2020. L’intervento nell’area era stato preannunciato, come da cartellonista in allegato. Nonostante questo, i lavori per l’infrastruttura in fibra ottica a Manfredonia, stamani in via Tribuna, hanno originato anche disagi ai residenti dell’area. “Una puzza terribile di gas”, dicono alcuni cittadini a StatoQuotidiano, “al di là del blocco della circolazione stradale”. Da raccolta dati, durante i lavori sarebbe emerso un tubo non previsto inizialmente. Da qui i ritardi.

