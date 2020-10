Manfredonia, lo sfogo di una cittadina “Sfiorati 2 incidenti sul lungomare: ciucci e incivili”

Riceviamo e pubblichiamo Manfredonia, 01 ottobre 2020. “Gentile StatoQuotidiano, vorrei pubblicaste questo sfogo in anomino, penso che sarà condiviso da molti: Stamattina nell’arco di due minuti stavano per verificarsi due incidenti davanti ai miei occhi, entrambi sul lungomare. Vero, gli incidenti capitano per l’amor del cielo, ma quando non si rispettano quelle regole basilari del codice della strada mi viene da pensare che viviamo davvero in un paese di patentati decerebrati! Prima dinamica: una macchina esce dal parcheggio per immettersi sul lungomare e, invece di fermarsi, mettere la freccia e controllare che il passaggio sia libero, decide di accelerare addirittura, rischiando di essere preso in pieno da un’altra autovettura che stava transitando regolarmente e facendola inchiodare a 5 cm di distanza. Ovviamente c’è stato un diverbio tra i due guidatori, quello che ha inchiodato ha detto una frase più che giusta “ma chi cavolo ve lo dice che dovete uscire così da un parcheggio? Ma dove sta scritto?” Pienamente d’accordo con lui mi fermo ad ascoltare la risposta dello spericolato che conclude la discussione con un “vaffa…” e sgomma via, lasciando incredulo l’altro. Basita anche io.

Due minuti dopo (giuro non scherzo, letteralmente DUE minuti) un altro diligentissimo automobilista parcheggia l’auto e, senza guardarsi alle spalle, senza nemmeno considerare l’ipotesi che per strada ci possano essere altre persone e macchine, apre di colpo lo sportello per scendere rischiando di essere travolto da una macchina che transitava regolarmente, forse a velocità leggermente sostenuta è vero, circa 40 kmh, ma la velocità in questo caso conta poco perché o a 20 o a 50 kmh, se uno apre lo sportello senza guardare la fine che fa è la stessa a prescindere dalla velocità. Comunque, l’automobilista, anche piuttosto anziano, riesce a frenare ed evitare lo scontro. Mi sarei aspettata delle scuse da parte del guidatore che era parcheggiato, una svista può capitare a tutti magari era sovrappensiero capita, ma invece questo ha iniziato ad inveire contro il signore non rendendosi per niente conto di essere in torto marcio, anzi, anche in questo caso la discussione è stata chiusa con un “vaffa… sto …di merda”. Pure! Davvero signori mi lasciate senza parole ogni giorno di più. Allora io sono davvero stanca del bassissimo rispetto del codice stradale che c’è in questa città, chiedo a tutti i gestori delle autoscuole di insegnare le regole giuste e corrette, senza poi aggiungere “eh lo sapete che però qua non funziona così“. NO!!

Siete anche voi che non lo fate funzionare e rispettare sto benedetto codice!! In questa città non sapete cosa sia uno stop o un dare precedenza, non sapete usare le frecce, avete tutti la fretta addosso anche quando una macchina davanti vi segnala che deve parcheggiare e fate manovre assurde pur di non mettere quel maledetto piede sul freno per 3 secondi, non sapete cosa siano le strisce pedonali e che se vedete un pedone che aspetta dovete frenare e farlo passare non lasciarlo lì, sostate in posti non consentiti bloccando strade intere, fate sorpassi in pieno centro città rischiando di schiantarvi o di prendere in pieno qualcuno, ma l’errore più grave di tutti è che pensate di stare solo voi per strada e che avete sempre ragione voi!

Tutto questo non è normale, non è concepibile nel 2020 essere più arretrati di 60 anni fa, ignoranti, arroganti e non curanti. Che i vigili facciano il loro lavoro e girino per le strade, non solo per fare le multe alle auto parcheggiate (facile così), ma soprattutto per fare le multe alle vetture in transito che sono quelle il vero pericolo!! Ritirate e spezzate un po’ di patenti perché altrimenti qui si rischieranno sempre dai 5 ai 20 incidenti al giorno. Grazie, firmato una automobilista responsabile che si ferma agli stop, che fa passare i pedoni, che aspetta anche 10 minuti prima di uscire da un parcheggio, che usa le frecce, che si guarda dietro mille volte se deve aprire lo sportello, che non sosta in posti non appropriati, che non ha mai bloccato il traffico e subisce ogni giorno le vostre guide spericolate senza regole. #imparateaguidarecapre”.

