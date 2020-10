Monte Sant’Angelo, 01 ottobre 2020. Non risultano richieste di denaro, minacce o precedenti episodi estorsivi, relativamente all’incendio avvenuto nella notte a Monte Sant’Angelo, ai danni del centro comunale per la raccolta di rifiuti. Come confermato dagli inquirenti, l’incendio ha distrutto alcuni cassonetti presenti nell’area della struttura e una vecchia baracca in legno. Certa la natura dolosa dell’incendio, continuano le indagini dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

redazione statoquotidiano.it, riproduzione riservata