Monte Sant’Angelo, incendio nel centro raccolta rifiuti: indagini CC

Monte Sant’Angelo, 01 ottobre 2020. Indagini in corso dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia per fare luce sull’incendio nel centro comunale per la raccolta dei rifiuti a Monte Sant’Angelo. Come riporta Foggiatoday, “la scorsa notte, infatti, un rogo ha distrutto un capanno in legno e alcuni cassonetti presenti nell’area. Non si esclude, al momento, la natura dolosa dell’incendio”.